Соціолог спрогнозувала, коли Україна помириться з Росією

Якщо на Донбасі припиняться військові дії, то в наступному поколінні відносини між Україною та Росією можуть і налагодитися.

Таку думку висловила соціолог Ірина Бекешкіна, повідомляє РБК.

"Зрештою, у Німеччини зараз цілком дружні відносини і з Францією, і з іншими країнами, та й з Україною теж. І ось такий парадокс історії: зараз Німеччина нам друг, а Росія – ворог", – сказала вона.

При цьому, на думку соціолога, щоб Україна перестала орієнтуватися на Росію, їй треба пережити ще хоча б покоління.

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