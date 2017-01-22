  • укр
  • рус
22:01
22 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Де лікується Путін. Золотий православний телефон
Вєсті Кремля
20:03, 21 січня
Вєсті.UA. Жир. Чарівні наслідки закриття
Вєсті.UA
23:14, 21 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 19:00: Вшанування пам'яті героїв Небесної сотні. Стрілянина в Харкові
Випуск новин
19:58, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Соцмережі обурив черговий скандальний підручник від Міносвіти

19:39, сьогодні 13572 Читать новость на русском
Міністр освіти Лілія Гриневич
Міністр освіти Лілія Гриневич / Фото з соцмереж

Міністерство освіти та науки України заклало у назву шкільного підручника некоректну дискримінаційну термінологію.

Про це повідомляє Центр інформації про права людини.

Зокрема, у рекомендованому Міносвіти переліку підручників для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами є підручники, назва яких містить слова “для розумово відсталих дітей”.

Уявіть собі, що ваша дитина відкриває підручник і читає: "Підручник для розумово відсталої дитини" ... Як вам? Гаразд вам/нам! ЙОМУ як? Адже підручник для 1-2-3 класу. Виду малюк швидше за все не подасть. Але точно відкладеться, що він "розумово відсталий", "десь там". Повірте: кожна подібна фраза або навіть натяк відкладаються в голові дитини. Після цього малюк може замикатися, думати, що він "не такий", плакати, переживати. Та я б сама плакала, якби моя мама принесла мені такий підручник!
– обурилася авторка блогу у Facebook.

На думку експертки з прав людей з інвалідністю Ірини Виртосу така термінологія є застарілою та радянською.

Коли затверджували цей перелік, чиновники МОН про коректну термінологію, мабуть, на якийсь час забули. Як і перечитати Конвенцію про права осіб з інвалідністю, яку Україна ратифікувала ще в 2009 році. Це основний документ, в якому вказана термінологія. Очевидно, що ані автори, які писали книжки, ані чиновники, які їх затверджували, не напружувалися прочитати один з основних міжнародних документів, який є частиною українського законодавства. У Конвенції – жодного слова "про розумову відсталість,
– сказала Виртосу.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки України рекомендувало школам впроваджувати факультативний курс із формування сімейних цінностей.

Теги: Україна освіта Міністерство освіти та науки України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 343
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Хто такий Захтей: кримінальне минуле псевдодиверсанта з Криму
 12 серпня 2016 , 21:18
Росія планує розгорнути у Криму полк ВДВ
 9 січня , 10:39
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук