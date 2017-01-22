Соцмережі обурив черговий скандальний підручник від Міносвіти

Міністерство освіти та науки України заклало у назву шкільного підручника некоректну дискримінаційну термінологію.

Про це повідомляє Центр інформації про права людини.

Зокрема, у рекомендованому Міносвіти переліку підручників для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами є підручники, назва яких містить слова “для розумово відсталих дітей”.

Уявіть собі, що ваша дитина відкриває підручник і читає: "Підручник для розумово відсталої дитини" ... Як вам? Гаразд вам/нам! ЙОМУ як? Адже підручник для 1-2-3 класу. Виду малюк швидше за все не подасть. Але точно відкладеться, що він "розумово відсталий", "десь там". Повірте: кожна подібна фраза або навіть натяк відкладаються в голові дитини. Після цього малюк може замикатися, думати, що він "не такий", плакати, переживати. Та я б сама плакала, якби моя мама принесла мені такий підручник!

– обурилася авторка блогу у Facebook.

На думку експертки з прав людей з інвалідністю Ірини Виртосу така термінологія є застарілою та радянською.

Коли затверджували цей перелік, чиновники МОН про коректну термінологію, мабуть, на якийсь час забули. Як і перечитати Конвенцію про права осіб з інвалідністю, яку Україна ратифікувала ще в 2009 році. Це основний документ, в якому вказана термінологія. Очевидно, що ані автори, які писали книжки, ані чиновники, які їх затверджували, не напружувалися прочитати один з основних міжнародних документів, який є частиною українського законодавства. У Конвенції – жодного слова "про розумову відсталість,

– сказала Виртосу.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки України рекомендувало школам впроваджувати факультативний курс із формування сімейних цінностей.