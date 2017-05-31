Соцмережі висміяли Трампа за чергову помилку у своїх твітах

Президент США Дональд Трамп опублікував у своєму Twitter-акаунті пост з невідомим словом covfefe. В англійській мові такого слова не існує.
"Незважаючи на постійний негативний прес сovfefe", – написав Трамп.
Як повідомляє Washington Post, за дві години запис вподобали 74 тисячі разів, а ретвітнули понад 60 тисяч користувачів.
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Хоча Дональд Трамп уже видалив свій невдалий твіт, соцмережі активно обговорюють ймовірне значення невідомого слова.
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Нагадаємо, це вже не перший твіт Дональда Трампа, що викликав бурхливу реакцію соцмереж. Раніше його найкоротший пост став черговим інернет-мемом.