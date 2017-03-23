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"Совєцкий" світ скінчився, – Забужко прокоментувала заборону в'їзду Самойловій

01:49, сьогодні 265 Читать новость на русском
Самойлова не приїде в Україну
Самойлова не приїде в Україну / politeka

Відома українська письменниця Оксана Забужко прокоментувала заборону СБУ на в’їзд Юлії Самойловій в Україну, яка мала представляти Росію на Євробаченні 2017,

Забужко підтримує рішення СБУ і вважає, що всі люди мають бути рівними перед законом. Адже саме з цього починається Європа, про це розповіла письменниця у коментарі для "РБК Styler".

"Якщо говорити про рішення Росії відправити Самойлову на пісенний конкурс в Україну, то очевидно, що йдеться про чисто політтехнологічний хід. Це хід, коли людину з інвалідністю зробили переможницею відбору абсолютно безвідносно до її творчості й безвідносно до її особистих чеснот. Таке рішення мені дуже нагадує те, що у зеківському жаргоні називають "надавить на жалость", – вважає Забужко.

Читайте також: Самойлова вперше прокоментувала заборону на в’їзд до України

Письменниця відзначила, що якщо співачка виступала в Криму та підтримувала анексію півострову – то заборони для неї в’їзд в Україні – абсолютно виправдане рішення, яке не потребує навіть дискусії.

Давайте нарешті відійдемо від "совєтского міра", де закон працює тільки "когда нужно", де змінюють законодавство тільки під Януковича, а зараз ось – під Самойлову. Зрозумійте: все, закінчився цей "совєцький" світ, все. Крапка,
– наголосила вона.

Нагадаємо, 22 березня СБУ заборонила в’їзд в Україну представниці Росії на Євробаченні-2017 Юлії Самойловій. Відтак, в Росії вирішили, якщо їхня представниця зможе приїхати у Київ у цьому році, то вона знову представлятиме Росію вже у 2018 році.

Чи підтримуєте ви офіційну заборону Самойловій в’їзду в Україну?
  •  
    Схвалюю, закон один для всіх!
  •  
    Підтримую, але боюся за наслідки для репутації України
  •  
    Можна було б зробити виняток
  •  
    Категорично проти, музика – поза політикою
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    Ваш варіант (пишіть у коментарях)

 

Теги: Україна Євробачення-2017 Юлія Самойлова Література СБУ LifeStyle Музика Культура
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