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Союзники Путіна розбагатіли після обрання Трампа, – Independent

17:02, сьогодні 313 Читать новость на русском
Російський мільярдер Леонід Міхельсон
Російський мільярдер Леонід Міхельсон / Stmegi.com

Після виборів у США декільком багатим росіянам вдалося збільшити свої статки на майже 29 мільярдів доларів.

Друзям президента Путіна вдалося розбагатіти ще більше завдяки зростанню рубля і котируванням російських акцій. Про це пише Independent.

Так, за даними Forbes, "вартість частки Геннадія Тимченко в "Новатек", яка, як вважається, дорівнює 23%, зросла на 1,8 млрд доларів", пише британська газета.

А Леонід Міхельсон, акціонер провідної російської компанії з видобутку газу, після обрання Трампа "розжився", як зазначається, на 1,9 мільярда доларів, таким чином його статки сягнули 18,2 млрд доларів.

За підрахунками Forbes, у відсотках американські мільярдери після перемоги Трампа в середньому збагатилися на 2,8%, а російські на 7,1%.

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Теги: Політика США Вибори у США Новини Росії Дональд Трамп Володимир Путін гроші
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