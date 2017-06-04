SpaceX успішно запустила корабель з вантажем для МКС: дивовижні фото

Компанія SpaceX зі США здійснила успішний запуск з мису Канаверал ракети-носія Falcon 9 з вантажним кораблем Dragon з вантажем для Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє NASA у Twitter.

Зазначається, що після запуску ракети-носія, відбулося відділення головного двигуна і вантажівка продовжила рух до космічної станції.

Згідно з планами, Dragon доставить на МКС 2,7 тонни вантажу, серед якого продовольство і матеріали для проведення наукових експериментів. Стикування корабля з МКС заплановане на 5 червня на 10:00 (17:00 за Києвом).

Читайте також: SpaceX запустила супутник, який забезпечить Wi-Fi в літаках: вражаючі фото

Зазначмо, що Dragon є першим вантажним кораблем SpaceX повторного використання. Коли в понеділок Dragon прибуде на МКС, він стане першим кораблем, що повертається, з часів шатлів NASA, від використання яких відмовилися.