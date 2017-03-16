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Спадок у руїнах: хто володіє історичними будинками Києва

13:27, сьогодні 1011 Читать новость на русском
Проект
Проект "Спадок у руїнах" / radiosvoboda.org

Журналісти програми "Схеми" опублікували дослідження щодо власників 24 будинків у Києві, які мають історичну, культурну чи архітектурну цінність, але при цьому закинуті та перебувають в аварійному стані.

Результати дослідження опубліковані на мікросайті "Спадок у руїнах" на базі "Радіо Свобода".

Кому, коли і за яких обставин перейшли у власність історичні будинки Києва? Що з ними планують робити дали сучасні власники? Чому дозволяють їм просто руйнуватись? Це ті запитання, на які ми шукали відповіді, проводячи це розслідування,
– зазначила співавторка та редакторка проекту Наталка Седлецька.

Робота над проектом – зйомки, збір історичних даних та безпосередньо пошуки відповідальних – тривала декілька місяців.

Всі матеріали – це 24 детективні історії, структуровані на сайті окремими розділами. Відвідувачі можуть дізнатися про невідому історію будинків Києва від істориків і києвознавців, про те, як будинки-пам’ятки виглядають зараз, пройти "віртуальну екскурсію", переглянути відеоматеріали по кожному з об’єктів,
– розповіла співавтока проекту Валерія Єгошина.

Встановивши власників історичних будинків, автори спробували отримати їхні коментарі щодо планів на приватні пам’ятки.

Ми зіткнулися з тим, що навіть влада, маючи свої важелі впливу та численні ресурси, інколи сама не може встановити, кому належить той чи інший будинок. Були навіть ситуації, коли столичні чиновники не знали, чий будинок, а він виявлявся якраз в руках міста. Все це через те, що довго не існувало електронного реєстру нерухомості. Щоб встановити всіх власників, ми обходили БТІ, архіви, сусідів та районні адміністрації. І навіть просто караулили під будинком в очікуванні, що хтось таки з’явиться,
– уточнила Єгошина.

Також автори зібрали коментарі влади, яка має вирішувати подальшу долю будинків, що перебувають у руках недобросовісних власників, та з’ясували, які інструменти мають чиновники, аби вплинути на збереження культурної спадщини.

Журналісти показали занедбані будинки-пам’ятки у центрі Києва, адже значна кількість історичних та архітектурних пам'яток давно перейшла у приватні руки. Деякі оприлюднені дані журналістів вже взяли в роботу правоохоронці та чиновники.

Мікросайт "Спадок у руїнах" може бути корисним не тільки для тих, хто цікавиться та переймається долею історичного Києва, а й стати реальним інструментом в роботі пам’яткоохоронців,
– зазначила співавторка проекту.

Розслідування "Хто і як руйнує історичні будівлі у Києві" від журналістів програми "Схеми" дивіться тут.

Теги: Україна Київ Нерухомість Розслідування
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