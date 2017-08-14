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Спалах ботулізму: у Харкові зафіксували новий випадок захворювання

14:59, сьогодні 638 Читать новость на русском
Ботулізм в Україні (Ілюстрація)
Ботулізм в Україні (Ілюстрація) / tengrinews

11 серпня у Харкові зареєстрували новий випадок захворювання на ботулізм. Це вже другий випадок захворювання у місті з початку 2017 року.

З початку 2017 року на ботулізм в Україні захворіли понад 90 осіб, 9 із них – померли. Новий випадок захворювання на ботулізм у Харкові зафіксували 11 серпня.

24-річний мешканець Харкова скаржився на загальну слабкість, сухість у роті, відчуття нехватки повітря, підвищення температури тіла до 37,7. Харківський лабораторний центр міністерства охорони здоров'я підтвердив, що молодий чоловік захворів на ботулізм.

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У ході розслідування встановили, що чолові вживав непатрану в’ялену плотву, яку він купив у магазині "Теплые моря" на вулиці Маршала Конєва, 2.

Перші симптоми захворювання (раптова слабкість, сухість у роті, важке дихання) у хворого з’явились приблизно через 20 годин після вживання риби. Хворий госпіталізований до реанімаційного відділення.

Чоловіку ввели полівалентний ботулінічний анатоксин та проводять симптоматичне лікування. За даними лікарів, стан хворого середньої важкості.

Ботулізм в Україні: джерела та симптоми
Ботулізм в Україні: джерела та симптоми

Теги: Новини України Ботулізм Лікування Харків
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