Спалах гепатиту на Одещині: майже 20 дітей у лікарні

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У дитячому притулку "Центр психолого-соціальної реабілітації для дітей" у Білгород-Дністровському зафіксовано спалах інфекційного захворювання гепатит А.
Про це повідомила прес-служба Одеської обласної державної адміністрації на сторінці у Facebook.
"Станом на 3 червня 19 дітей госпіталізовано до Білгород-Дністровської центральної районної лікарні. У трьох із них лабораторно підтверджено гепатит А, ще 16 дітей залишаються під наглядом лікарів. Медики оцінюють стан пацієнтів як стабільний", – йдеться у повідомленні.
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Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації В'ячеслав Полясний запевняє, що ситуація під контролем і це не епідемія.
Для локалізації та ліквідації спалаху фахівці проводять комплекс протиепідемічних заходів. Зокрема, в притулку відібрано зразки питної води, взято гігієнічні змиви з об’єктів довкілля. За дітьми, що контактували з пацієнтами, встановлено медичне спостереження,
– додав Полясний.