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Спаплюжений меморіал полякам на Львівщині зняли на відео

16:39, сьогодні 654 Читать новость на русском
Понищені вандалами меморіальні знаки загиблим полякам
Понищені вандалами меморіальні знаки загиблим полякам / Скріншот

В інтернеті опублікували відео, зняте на кладовищі на Львівщині. Саме там вандали спаплюжили меморіал загиблим полякам.

Відео в YouTube виклало видання Zolochiv.net.

Зазначимо, що ці меморіальні знаки у 2011 році встановив уряд Польщі в пам'ять про загиблих у березні 1944 року поляків від рук військовослужбовців 4-го полку дивізії СС "Галичина" і УПА. За різними даними, під час цих подій загинули від 150 до 1000 поляків.

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Нагадаємо, на Львівщині осквернили меморіал загиблим полякам. Акт вандалізму стався на кладовищі у селі Підкамінь, Бродівського району.

Теги: Львів Україна Польща
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