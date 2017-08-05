Спека в Україні починає спадати: синоптик назвала щасливі регіони

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Пекельна спека, що панує в Україні останніх кілька днів, нарешті починає спадати. Вже завтра, 6 серпня, дещо прохолодніше стане на заході України.
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.
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Так, 6 серпня на заході температура опуститься нижче 30 градусів. Окрім того, у регіоні прогнозують локальні періодичні дощі.
Також дощі можливі на півночі та в центральних областях, окрім Полтавщини та Дніпропетровщини.
А от у понеділок, 7 серпня, послаблення спеки пошириться на значну частину території України. Зокрема, у Києві 7 серпня спека відчутно впаде.
Щоправда ця незначна прохолода триватиме кілька днів, і вже після 10 серпня знову стовпчики термометрів поповзуть вгору. Прохолодніше стане аж після 13 серпня.