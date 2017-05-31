Спецоперація на Вінниччині: поліція затримала 42 озброєних рейдерів

У середу, 31 травня, поліція на Вінниччині затримала 42-ох людей у балаклавах зі зброєю, які спробували захопити фермерське господарство у селі Метанівка Теплицького району.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Нацполіції України Сергій Князєв.

Він зазначив, що між місцевим фермером-орендарем, якого підтримували місцеві мешканці, та невідомими особами зав’язалася бійка.

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Голова Нацполіції підтвердив інформацію про те, що внаслідок нападу 45-річний житель Метанівки отримав поранення у живіт.

Окрім того, із травматичними пораненнями по допомогу до лікарів звернулося ще п’ятеро людей. Їхньому життю нічого не загрожує. Від госпіталізації люди відмовилися.

"Рейдери у будь-якому прояві – це злочинці. Рецепт тут один: зловмисників "обличчям у землю", організаторів – у тюрму", – наголосив Князєв.

Так, наразі поліція встановлює особи 42-ох затриманих чоловіків. Проавоохоронці вилучили в них зброю.

Цей факт поліція кваліфікувала як хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України), що карається позбавленням волі на строк до семи років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 31 травня, в с. Метанівка Теплицького району Вінниччини зчинилася стрілянина через конфлікт щодо земельної ділянки.