Спецоперація на Вінниччині: поліція затримала 42 озброєних рейдерів

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
У середу, 31 травня, поліція на Вінниччині затримала 42-ох людей у балаклавах зі зброєю, які спробували захопити фермерське господарство у селі Метанівка Теплицького району.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Нацполіції України Сергій Князєв.
Він зазначив, що між місцевим фермером-орендарем, якого підтримували місцеві мешканці, та невідомими особами зав’язалася бійка.
Читайте також: На Дніпропетровщині жорстоко розстріляли депутата та охоронця
Голова Нацполіції підтвердив інформацію про те, що внаслідок нападу 45-річний житель Метанівки отримав поранення у живіт.
Окрім того, із травматичними пораненнями по допомогу до лікарів звернулося ще п’ятеро людей. Їхньому життю нічого не загрожує. Від госпіталізації люди відмовилися.
"Рейдери у будь-якому прояві – це злочинці. Рецепт тут один: зловмисників "обличчям у землю", організаторів – у тюрму", – наголосив Князєв.
Так, наразі поліція встановлює особи 42-ох затриманих чоловіків. Проавоохоронці вилучили в них зброю.
Цей факт поліція кваліфікувала як хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України), що карається позбавленням волі на строк до семи років.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 31 травня, в с. Метанівка Теплицького району Вінниччини зчинилася стрілянина через конфлікт щодо земельної ділянки.