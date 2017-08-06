Спецпредставник США щодо України зустрінеться із радником Путіна

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Найближчим часом з візитом до Москви прибуде спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер. Там він зустрінеться із радником президента Росії Владиславом Сурковим.
Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє "ТАСС".
Лавров також зазначив, що інформацію про візит Волкера до Росії підтвердив на зустрічі в Манілі держсекретар США Рекс Тіллерсон.
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"Нагадали про те, що і президент США, і держсекретар обіцяли нам, що найближчим часом приїде спеціальний представник США з української врегулювання Волкер. Рекс Тіллерсон підтвердив, що такий контакт з нашим представником Владиславом Сурковим запланований і відбудеться найближчим часом", – заявив Лавров.
"Це буде цікаво, тому що Волкер вже об'їхав чимало столиць, включно з Києвом, Парижем, Берліном, Лондоном, і нам цікаво, яке уявлення про нинішній стан справ склав американський спеціальний представник", – додав глава російського зовнішньополітичного відомства.