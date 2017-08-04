Спецпрокурор США вводить "російське розслідування" у нову фазу, – WSJ

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер сформував велике журі в рамках розслідування справи про потенційне втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Скликання такого органу свідчить, що розслідування активізується і вступає в нову фазу, пише The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела.

Велике журі допоможе Мюллеру розслідувати потенційне співробітництво членів виборчої кампанії Дональда Трампа з Росією. Зокрема, як повідомляють джерела Reuters, журі присяжних з'ясовуватиме деталі зустрічі старшого сина президента США з кремлівським адвокатом Наталією Весельницькою.

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Очікується, що розслідування триватиме ще як мінімум кілька місяців.

Нагадаємо, Роберт Мюллер, 17 травня призначений спеціальним прокурором у справі щодо потенційних зв'язків членів передвиборчого штабу Трампа з Росією, має з'ясувати, чи не намагався чинний президент Америки перешкоджати правосуддю. У ході розслідування Мюллер допитає високопоставлених співробітників американських спецслужб.