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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Спецпрокурор США вводить "російське розслідування" у нову фазу, – WSJ

16:02, сьогодні 877 Читать новость на русском
Роберт Мюллер скликав велике жюрі у справі про російське втручання
Роберт Мюллер скликав велике жюрі у справі про російське втручання / The Washington Post

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер сформував велике журі в рамках розслідування справи про потенційне втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Скликання такого органу свідчить, що розслідування активізується і вступає в нову фазу, пише The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела.

Велике журі допоможе Мюллеру розслідувати потенційне співробітництво членів виборчої кампанії Дональда Трампа з Росією. Зокрема, як повідомляють джерела Reuters, журі присяжних з'ясовуватиме деталі зустрічі старшого сина президента США з кремлівським адвокатом Наталією Весельницькою.

Читайте також: Сенатори законопроектом хочуть захистити спецслідчого ФБР від Трампа, – CNN

Очікується, що розслідування триватиме ще як мінімум кілька місяців.

Нагадаємо, Роберт Мюллер, 17 травня призначений спеціальним прокурором у справі щодо потенційних зв'язків членів передвиборчого штабу Трампа з Росією, має з'ясувати, чи не намагався чинний президент Америки перешкоджати правосуддю. У ході розслідування Мюллер допитає високопоставлених співробітників американських спецслужб.

Теги: Новини політики США Дональд Трамп Новини Росії Вибори у США
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