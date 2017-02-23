23:33
23 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Картонний депутат. Чудернацький танок Жиріновського
Вєсті Кремля
22:46, сьогодні
Вєсті.UA. Депутати-бублики.
Вєсті.UA
19:50, сьогодні
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Підсумковий випуск новини за 21:00: Викрадення депутата. Облава на сепаратистів
Випуск новин
22:52, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Спецслужби нарешті почали ставитися серйозно до російських агентів, – політолог

22:17, сьогодні 881
СБУ перехопила розмови українців з російськими агентами
СБУ перехопила розмови українців з російськими агентами / Оглядач

Вперше українські спецслужби почали ставитися серйозно до діяльності російських агентів впливу в нашій державі. Принаймні, почали їх шукати, ловити і надавати докази. Цілком ймовірно – якби вони почали це робити раніше, то не було б Криму і тим більше Донбасу.

Таку думку сайту "24" висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, додавши, що у 2014 році багато політиків і звичайних громадян в Україні брали участь у підготовці анексії і розв’язанню конфлікту на сході.

СБУ і раніше попереджала, що Росія використовуватиме українські внутрішні політичні події для розхитування ситуації. І зараз СБУ продемонструвала, яким чином це відбувається. Тому всі політичні сили повинні це взяти до уваги, коли планують якісь заходи, щоб мимоволі не стати інструментом у руках Кремля. Будь-яка провокація може призвести до того, що головним бенефіціаром вигод від цих подій стане Росія,
– наголошує експерт.

Політолог зауважив: після оприлюднення СБУ запису розмови з’ясувалося, що російськими агентами можуть бути не тільки ті політики, які не приховують своєї проросійської позиції і бажання налагодити стосунки з РФ, помноживши на нуль все те, що відбувалося протягом останніх трьох років. У перехоплених розмовах засвітився і представник фракції "Батьківщина", який забезпечував доступ до Верховної Ради одному з фігурантів скандалу.

"Треба зазначити, що в Україні на третю річницю Майдану відбувається активізація російських агентів впливу. Був "план Артеменка" щодо так званого референдум про передачу Криму в оренду Росії. Тепер перехоплення розмов. Завдання СБУ дати вже не політичну оцінку таким діям політиків і держслужбовців, а й правову і кримінальну. Не можна нехтувати існуванням таких мереж впливу", – підкреслив Олександр Леонов.

Нагадаємо, СБУ перехопила розмови між агентами Росії – помічниками народних депутатів України, які працюють на дестабілізацію ситуації в нашій державі. Зокрема, згадуються прізвища народних депутатів Розенблата, Силантьєва, Пресмана, Кривошиї та Сергія Соболєва.

Служба безпеки України також перехопила телефонну розмову представника так званої "ДНР" з представником російських спецслужб про дестабілізацію ситуації в Україні під час відзначення річниці найкривавіших подій на Євромайдані.

Теги: Україна Політика СБУ Україна-Росія
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
ТОП скандальних подій за всю історію вручення премії
сьогодні, 23:01 ТОП скандальних подій за всю історію вручення премії "Оскар"
682
сьогодні, 22:33 "Великая Победа" может вызывать скорбь, боль, стыд, но никак не гордость
Карл Волох 545
Спецслужби нарешті почали ставитися серйозно до російських агентів, – політолог
сьогодні, 22:17 Спецслужби нарешті почали ставитися серйозно до російських агентів, – політолог
878
Головні новини 23 лютого: викрадення Гончаренка, скандал у Раді та шахова перемога
сьогодні, 22:01 Головні новини 23 лютого: викрадення Гончаренка, скандал у Раді та шахова перемога
1045
5 оригінальних ідей приготування млинців: рецепти з фото
сьогодні, 20:31 5 оригінальних ідей приготування млинців: рецепти з фото
Олена Булан 534
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Лещенко відреагував на звинувачення НАБУ щодо квартири
 19 вересня 2016 , 17:48 2
Перевезення товарів через лінію зіткнення на Донбасі узаконять, – уряд
 5 листопада 2016 , 11:10 1
Екс-міністр порадив киянам звертати уваги на суми нарахувань в нових платіжках за тепло
 сьогодні , 23:30
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук