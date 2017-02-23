Спецслужби нарешті почали ставитися серйозно до російських агентів, – політолог

Вперше українські спецслужби почали ставитися серйозно до діяльності російських агентів впливу в нашій державі. Принаймні, почали їх шукати, ловити і надавати докази. Цілком ймовірно – якби вони почали це робити раніше, то не було б Криму і тим більше Донбасу.

Таку думку сайту "24" висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, додавши, що у 2014 році багато політиків і звичайних громадян в Україні брали участь у підготовці анексії і розв’язанню конфлікту на сході.

СБУ і раніше попереджала, що Росія використовуватиме українські внутрішні політичні події для розхитування ситуації. І зараз СБУ продемонструвала, яким чином це відбувається. Тому всі політичні сили повинні це взяти до уваги, коли планують якісь заходи, щоб мимоволі не стати інструментом у руках Кремля. Будь-яка провокація може призвести до того, що головним бенефіціаром вигод від цих подій стане Росія,

– наголошує експерт.

Політолог зауважив: після оприлюднення СБУ запису розмови з’ясувалося, що російськими агентами можуть бути не тільки ті політики, які не приховують своєї проросійської позиції і бажання налагодити стосунки з РФ, помноживши на нуль все те, що відбувалося протягом останніх трьох років. У перехоплених розмовах засвітився і представник фракції "Батьківщина", який забезпечував доступ до Верховної Ради одному з фігурантів скандалу.

"Треба зазначити, що в Україні на третю річницю Майдану відбувається активізація російських агентів впливу. Був "план Артеменка" щодо так званого референдум про передачу Криму в оренду Росії. Тепер перехоплення розмов. Завдання СБУ дати вже не політичну оцінку таким діям політиків і держслужбовців, а й правову і кримінальну. Не можна нехтувати існуванням таких мереж впливу", – підкреслив Олександр Леонов.

Нагадаємо, СБУ перехопила розмови між агентами Росії – помічниками народних депутатів України, які працюють на дестабілізацію ситуації в нашій державі. Зокрема, згадуються прізвища народних депутатів Розенблата, Силантьєва, Пресмана, Кривошиї та Сергія Соболєва.



Служба безпеки України також перехопила телефонну розмову представника так званої "ДНР" з представником російських спецслужб про дестабілізацію ситуації в Україні під час відзначення річниці найкривавіших подій на Євромайдані.