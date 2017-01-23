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Спецслужби Росії перейшли до політичного тероризму – Турчинов

15:00, сьогодні 597 Читать новость на русском
Олександр Турчинов
Олександр Турчинов / Newsonline24.com.ua

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов переконаний, що Росія починає нову фазу гібридної війни проти України.

На думку чиновника, тепер Росія буде застосовувати політичний терор у відношенні до України, передає Інтерфакс-Україна.

Таку заяву він зробив в зв’язку з попередженням замаху на народного депутата, члена парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності України Антона Геращенко.

Спецслужби Росії перейшли до нової фази гібридної війни в Україні – політичного тероризму. Попередня інформація дозволяє стверджувати, що замах було пов'язано з професійною діяльністю Геращенка і викриттям росіян, причетних до злочинів на окупованій території України,
– заявив Турчинов.

Секретар РНБО зазначив, що це не єдиний випадок організованою російськими спецслужбами терористичної діяльності на українських теренах, які розслідують співробітники СБУ і Нацполіціі.

За його словами, для організації терактів російські спецслужби створюють агентурну мережу з криміналітету і бойовиків, яким ставиться завдання ліквідувати політичних, громадських діячів, представників ЗМІ "з метою нагнітання страху, створення хаосу і дестабілізації ситуації в Україні, щоб зламати готовність українців чинити опір військової агресії РФ ".

Їх спецпідготовка і навчання здійснюються на території РФ, а також на окупованій території України,
– зазначив Турчинов.

Він поклав відповідальність за використання спецслужб для організації терористичної діяльності на "політичне керівництво РФ, що перетворило свою країну в центр світового тероризму".

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Нагадаємо, голова СБУ Василь Грицак заявив, що 20 січня працівники СБУ викрили замах на життя народного депутата України. Згодом з'явилася інформація, що злочин готували проти Антона Геращенка.

До слова, сам нардеп, а також радник МВС Зорян Шкіряк її підтвердили.

До слова, один із підозрюваних у замаху на Геращенко – достроково амністований окупантами в Криму.

Теги: Україна Політика Антон Геращенко Війна на Донбасі Олександр Турчинов РНБО
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