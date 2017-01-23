Спецслужби Росії перейшли до політичного тероризму – Турчинов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов переконаний, що Росія починає нову фазу гібридної війни проти України.

На думку чиновника, тепер Росія буде застосовувати політичний терор у відношенні до України, передає Інтерфакс-Україна.

Таку заяву він зробив в зв’язку з попередженням замаху на народного депутата, члена парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності України Антона Геращенко.

Спецслужби Росії перейшли до нової фази гібридної війни в Україні – політичного тероризму. Попередня інформація дозволяє стверджувати, що замах було пов'язано з професійною діяльністю Геращенка і викриттям росіян, причетних до злочинів на окупованій території України,

– заявив Турчинов.

Секретар РНБО зазначив, що це не єдиний випадок організованою російськими спецслужбами терористичної діяльності на українських теренах, які розслідують співробітники СБУ і Нацполіціі.

За його словами, для організації терактів російські спецслужби створюють агентурну мережу з криміналітету і бойовиків, яким ставиться завдання ліквідувати політичних, громадських діячів, представників ЗМІ "з метою нагнітання страху, створення хаосу і дестабілізації ситуації в Україні, щоб зламати готовність українців чинити опір військової агресії РФ ".

Їх спецпідготовка і навчання здійснюються на території РФ, а також на окупованій території України,

– зазначив Турчинов.

Він поклав відповідальність за використання спецслужб для організації терористичної діяльності на "політичне керівництво РФ, що перетворило свою країну в центр світового тероризму".

Читайте також: Бійтесь і чекайте, – Турчинов до бойовиків

Нагадаємо, голова СБУ Василь Грицак заявив, що 20 січня працівники СБУ викрили замах на життя народного депутата України. Згодом з'явилася інформація, що злочин готували проти Антона Геращенка.



До слова, сам нардеп, а також радник МВС Зорян Шкіряк її підтвердили.



До слова, один із підозрюваних у замаху на Геращенко – достроково амністований окупантами в Криму.