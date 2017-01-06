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Спецслужби США розкриють подробиці російського втручання у президентські вибори

21:58, сьогодні 240 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / http://www.gettyimages.com/

6 січня Барак Обама і Дональд Трамп заслухають звіти спецслужб, які стосуватимуться хакерської атаки Росії та її втручання у перебіг президентських виборів у США.

Агентство Reuters повідомляє, що американські спецслужби отримали переконливі докази відносно того, саме що Росія передала WikiLeaks викрадені хакерами матеріали Національного комітету Демократичної партії через третю сторону.

Про це йдеться у матеріалі Наталії Лебідь "Як Обама Трампа з Путіним сварив".

Авторка нагадує, що "буквально в переддень нового року президент США Барак Обама розпорядився вислати 35 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві, та ввів санкції щодо двох російських розвідувальних відомств. За даними Білого дому, ці відомства причетні до кібератак під час президентських виборів. Департамент обробки даних США повідомляє, що президент Росії Владімір Путін особисто докладав зусиль для впливу на виборчий процес в Америці".

Симетричної відповіді у виконанні Путіна на цей крок Обами не було. Оточення російського президента (зокрема, голова російського МЗС Сєргєй Лавров) закликало його оголосити персонами нон-грата американських дипломатів, що працюють у Москві та Санкт-Петербурзі. Проте Путін на таке "алаверди" не погодився,
– зазначає вона.

Причиною толерантності Путіна є його переконання у тому, що в особі Дональда Трампа він знайде більш поступливого партнера, аніж це було за правління Барака Обами. Проте ситуація набуває нового розвитку, адже спецслужби США готові надати всі матеріали, які є у їхньому розпорядженні, і які стосуються кібератак, для ознайомлення президенту Трампу.

"Раніше американські чиновники дійшли висновку, що за кібератаками стоять російські спецслужби, але не мали впевненості, чи матимуть можливість довести, що саме Росія також контролювала оприлюднення руйнівної для кандидата у президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон інформації. Тепер лишилося донести вже підтверджену доказами інформацію до відома скептика-Трампа. Одночасно із ним доповідь розвідників слухатиме й поки що діючий глава Білого дому Барак Обама. Якраз сьогодні, 6 січня, обидва президенти США – майже колишній та без п’яти хвилин чинний – й зустрічатимуться з представниками спецслужб".

"Напередодні такої зустрічі розвідники попросили у Трампа один додатковий день – для впорядкування матеріалів. Президент США не втримався від сарказму з цього приводу.

"Розвідувальний брифінг на тему так званого російського хакерства відклали до п’ятниці – можливо, знадобилося більш часу, щоб підготувати обвинувачення. Дуже дивно!" – написав Трамп на своїй сторінці в Твіттері, йдеться у матеріалі Наталії Лебідь.

Читайте також: США vs Росія: перезавантаження чи холодна війна?

Теги: Політика США Дональд Трамп Володимир Путін
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