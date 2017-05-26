Спецслужби України та Молдови провели спільні військові навчання: з'явилось відео
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Українські та молдовські спецслужби провели спільні антитерористичні навчання. Операції моделювали максимально наближено до реальних умов.
За 10 днів навчань військовослужбовці визволяли заручників, розміновували вибухівку та нейтралізували диверсійно-розвідувальні групи. Всі дії спецслужб фільмували на відеокамери та квадрокоптери.
"Упевнений, що учасники навчань отримали колосальний досвід, який стане значним внеском у зміцнення безпеки України та Молдови", – повідомив керівник штабу АТЦ при СБУ Геннадій Кузнецов.
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Джерело: 24 Канал
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