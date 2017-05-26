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Спецслужби України та Молдови провели спільні військові навчання: з'явилось відео

19:24, сьогодні 60 Читать новость на русском

Українські та молдовські спецслужби провели спільні антитерористичні навчання. Операції моделювали максимально наближено до реальних умов.

За 10 днів навчань військовослужбовці визволяли заручників, розміновували вибухівку та нейтралізували диверсійно-розвідувальні групи. Всі дії спецслужб фільмували на відеокамери та квадрокоптери.

"Упевнений, що учасники навчань отримали колосальний досвід, який стане значним внеском у зміцнення безпеки України та Молдови", – повідомив керівник штабу АТЦ при СБУ Геннадій Кузнецов.

Читайте також: СБУ проведе масштабні військові навчання на кордоні з Кримом

Теги: Україна Молдова СБУ Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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