Спецслужби України та Молдови провели спільні військові навчання: з'явилось відео

Українські та молдовські спецслужби провели спільні антитерористичні навчання. Операції моделювали максимально наближено до реальних умов.

За 10 днів навчань військовослужбовці визволяли заручників, розміновували вибухівку та нейтралізували диверсійно-розвідувальні групи. Всі дії спецслужб фільмували на відеокамери та квадрокоптери.

"Упевнений, що учасники навчань отримали колосальний досвід, який стане значним внеском у зміцнення безпеки України та Молдови", – повідомив керівник штабу АТЦ при СБУ Геннадій Кузнецов.

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