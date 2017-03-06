Спецслжуби викрили обман Трампа

Керівники американських спецслужб не підтвердили інформацію президента Дональда Трампа про те, що в часи Барака Обами прослуховували його телефон.

Зокрема, глава ФБР Джеймс Комі попросив міністерство юстиції США виступити зі спростуванням слів Трампа, повідомляє ВВС.

Окрім того, колишній директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що ніхто не прослуховував телефони Трампа або його передвиборного штабу під час виборчої кампанії.

Клеппер додав, що як глава розвідслужби він не міг не знати про постанову суду, яка б дозволяла прослуховувати телефони Трампа.

Але такої постанови не було. Я заявляю це з усією категоричністю,

– зазначив він.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп звинуватив Барака Обаму у прослуховуванні його телефонів у жовтні 2016-го. Речник 44-го президента США Барака Обами Кевін Льюїс відкинув звинувачення Трампа щодо прослуховувань розмов.