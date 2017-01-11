Спілка поляків України назвала винних у знищенні пам'ятника на Львівщині

Спілка поляків України сумнівається у причетності українських громадян до знищення пам'ятника загиблим полякам у Гуті Пеняцькій, що на Львівщині.

Про це йдеться в їхній заяві.

"Ми, Спілка поляків України, піддаємо сумніву факти причетності українців до знищення пам’ятника у Гуті Пеняцькій. Ні одна з існуючих сил в Україні не ідентифікує себе з нацистськими символами “SS”, які намальовано на понівеченому меморіалі", – наголосили в СПУ.

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Натомість, йдеться в заяві, можемо з великою долею впевненості говорити про причетність до акту вандалізму у Гуті Пеняцькій третьої сторони, яка є найбільш зацікавленою у погіршенні стосунків між нашими двома братніми народами.

Нагадаємо, на Львівщині невідомі пошкодили пам’ятник вбитим полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році у селі Гута Пеняцька Бродівського району на Львівщині.