Списки полонених від Савченко та знищений пам’ятник загиблим полякам, – головне за добу

Народний депутат Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на території Донбасу українців. На Львівщині вандали знищили пам'ятник загиблим полякам. Українські бійці зайняли нові позиції на Світлодарській дузі.

Списки Савченко

Народний депутат Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на території Донбасу українців.

Політик наголосила, що в списках є дві категорії: перша – це українські військовополонені, що перебувають на окупованій Росією території Донецької та Луганської областей України; друга категорія – це українські політв'язні, що утримуються у російських в'язницях та в окупованому Росією Криму.

У списках можна помітити ім'я колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи, яка свого часу підтримувала та сприяла сепаратистським діям на Сході України, в результаті чого почалася війна.

В СБУ вже розкритикували Надію Савченко за цей список, та назвали перелік його "некоректним".

Савченко повідомила, що готує для оприлюднення ще один список полонених, які мають підлягати обміну.

Є ще список, який я недоопрацювала і не можу його публікувати, тому що не знаю, наскільки відповідним є цей список. Цей список стосується тих, кого розшукують, але незрозуміло – скільки з цих людей можуть реально залишатися живими,

– пояснила Савченко.

Знищений пам’ятник

На Львівщині невідомі вандали пошкодили пам’ятник вбитим полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році у с. Гута Пеняцька Бродівського району на Львівщині.

Прикметно, що інформація про цю подію вперше з'явилася у російському інформагентстві Regnum, а також у проросійських українських виданнях. До того ж, перші повідомлення з`явилися ще надвечір 9 січня, хоча, за даними місцевої влади, пам’ятник пошкодили в ніч на 10 січня. Відео з розмальованим націоналістичною символікою монументом залили у новостворений профіль на YouTube.

Український історик, голова "Українського інституту національної пам'яті" Володимир В'ятрович вважає знищення пам'ятника у Гуті Пеняцькій провокацією, спрямованою на загострення польсько-українських стосунків, вигідною третій стороні.

Польща збирається надіслати ноту протесту Міністерству закордонних справ України. Про це сказав посол Польщі в Україні Ян Пєкло.

Світлодарська дуга

Українська армія продовжує "просуватися вперед" на Світлодарській дузі. Цього разу українцям вдалося зайняти нові позиції непомітно для бойовиків.

Про це на своїй сторінці повідомив відомий дніпровський волонтер Юрій Мисягін.

На Світлодарській дузі у нас "трохи" нових позицій з'явилося. Наші дуже постаралися і найголовніше все зробили тихо. Сепаратисти тільки потім про все здогадалися, активізувалися, але було вже пізно. Позиції наші і міцно наші. Вже й опорники на них стоять,

– написав волонтер.

Відео дня

Американський далекобійник українського походження Вадим Дубовський записав на відео нову пісню, присвячену катастрофі російського військово-транспортного літака Ту-154 з ансамблем Александрова на борту.

Співчуття довго не чекайте від "жидо-бандери","хохла"! Ви Крим скоріш поверніть, скидайте убивцю-х...йла!,

– cпіває Дубовський.

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