Список полонених від Савченко "некоректний" та несе загрозу родичам заручників, – СБУ

Опублікований Надією Савченко список українців, які перебувають у полоні бойовиків на окупованому Донбасі, є "некоректним", та може зашкодити родичам бранців.

Про це представник спеціального центру СБУ щодо звільнення заручників Юрій Тандіт заявив в коментарі ВВС Україна.

Я просив Надію не робити цього. Коли ми з нею говорили, вона почула мене. У списках є дані наших хлопців. Але попередній аналіз вказує, що перелік некоректний,

– заявив Юрій Тандіт.

За словами представника СБУ, публікація списків не допоможе прискорити звільнення заручників.

"Зазвичай перемовини проходили ефективно, коли ми не піарились на цьому і не здіймали галасу. Рішення щодо обміну приймаються конкретними людьми в Росії, це не питання списків", – зауважив Юрій Тандіт.

Свою позицію Тандіт також підтвердив і на спеціальному брифінгу. Зокрема, як передає кореспондент 24 Каналу, Тандіт застерігає, що шахраї отримали персональні дані багатьох українських заручників і матимуть змогу шантажувати родичів, наприклад, вимагаючи викупу.

За його словами, аферисти телефонують родичам і представляються уповноваженими від бойовиків. За винагороду обіцяють визволити людину.

Нагадаємо, раніше народний депутат Надія Савченко оприлюднила список українських полонених, а також осіб, яких вимагають видати представники "ЛНР" і "ДНР". Серед них присутнє ім'я головного сепаратиста Донбасу.



У "ДНР" своєю чергою заявили, що пропозиції Савченко обміняти "всіх на всіх" є неприйнятними.