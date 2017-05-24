Список продуктів для ідеальної тонкої талії

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Не лише одними фізичними вправами вам вдасться отримати бажаний результат. Здорове харчування і правильний графік прийому їжі теж обов'язково піде на користь.
В Cosmopolitan підготували список корисних та смачних продуктів для тонкої талії.
Квашена капуста
Вона містить корисні бактерії, які покращують травлення, прискорюють втрату ваги і навіть зміцнюють імунітет.
Артишок
Такий продукт просто створений для того, щоб допомогти вам скинути вагу, адже це чудове джерело клітковини. Один варений артишок містить всього 150 ккал і 10 грамів білка, а також кальцій і фолієву кислоту.
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Квасоля
В ній міститься найбільше рослинного білку. Квасоля багата антиоксидантами і допомагає регулювати рівень цукру в крові, тим самим стримуючи апетит.
Мелене лляне насіння
Воно містить велику кількість клітковини. Просто додавайте 2 ст. ложки лляного насіння в кашу або йогурт.
Мигдальні горішки
Це помічники номер один для стрункої талії. На думку дієтологів, секрет успішного схуднення – часте і дробове харчування протягом дня, яке допомагає запобігти переїдання ввечері. А мигдаль зі свіжими фруктами – найкращий перекус.
Ківі
Його найкраще їсти після основного прийому їжі. На думку дієтологів, це сприятиме процесу травлення, тому що ківі розщеплює жири і вводить їх, нормалізує і підсилює травлення, виводить шлаки.