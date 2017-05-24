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Список продуктів для ідеальної тонкої талії

13:35, сьогодні 712 Читать новость на русском
Артишоки
Артишоки / Фото з відкритих джерел

Не лише одними фізичними вправами вам вдасться отримати бажаний результат. Здорове харчування і правильний графік прийому їжі теж обов'язково піде на користь.

В Cosmopolitan підготували список корисних та смачних продуктів для тонкої талії.

Квашена капуста

Вона містить корисні бактерії, які покращують травлення, прискорюють втрату ваги і навіть зміцнюють імунітет.

Артишок

Такий продукт просто створений для того, щоб допомогти вам скинути вагу, адже це чудове джерело клітковини. Один варений артишок містить всього 150 ккал і 10 грамів білка, а також кальцій і фолієву кислоту.

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Квасоля

В ній міститься найбільше рослинного білку. Квасоля багата антиоксидантами і допомагає регулювати рівень цукру в крові, тим самим стримуючи апетит.

Мелене лляне насіння

Воно містить велику кількість клітковини. Просто додавайте 2 ст. ложки лляного насіння в кашу або йогурт.

Мигдальні горішки

Це помічники номер один для стрункої талії. На думку дієтологів, секрет успішного схуднення – часте і дробове харчування протягом дня, яке допомагає запобігти переїдання ввечері. А мигдаль зі свіжими фруктами – найкращий перекус.

Ківі

Його найкраще їсти після основного прийому їжі. На думку дієтологів, це сприятиме процесу травлення, тому що ківі розщеплює жири і вводить їх, нормалізує і підсилює травлення, виводить шлаки.

Теги: Дієти LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Здорове життя
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