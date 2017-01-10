Співачка Приходько востаннє знялася в фотосесії в образі білявки

Українська співачка Анастасія Приходько, яка минулого року перефарбувалася з брюнетки в білявку, цього року зробила коротку стрижку і знову повернула своєму волоссю темний колір.

Про це свідчить фото сесія співачки, яку Приходько опублікувала у своєму Facebook.

На кадрах артистка постає в кількох образах: зухвалої рокерші і чуттєвої білявки. Як повідомила співачка, таким чином вона попрощалася зі світлим кольором волосся, оскільки зрозуміла, що це абсолютно не її стиль.

Хороша була фотосесія... Дякую моїм найкращим Сергію Зимі за стиль, і Світланці Мозайкіній за фото... Я дуже хотіла обстригти волосся, але навіщо це робити даремно? Ось я і подивилася на себе білявкою з усіма зачісками... Не моє це, не моє,

– підписала знімки Приходько.

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько отримала почесну медаль і посвідчення за заслуги в зоні АТО.