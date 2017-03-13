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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Співачкою від Росії на Євробачення зацікавилась СБУ

11:33, сьогодні 949 Читать новость на русском
Співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на Євробаченні-2017
Співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на Євробаченні-2017 / bnkomi.ru

Служба безпеки України взялась за перевірку інформації про те, чи справді співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на Євробаченні-2017, виступала в анексованому Криму.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

За її словами відомство вивчить це питання та ухвалить відповідне виважене рішення щодо в’їзду росіянки Юлії Самойлової на територію України.

"Підкреслюю, наша позиція ґрунтуватиметься виключно на нормах українського законодавства та інтересах національної безпеки. Результати будуть повідомлені додатково", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, керівник проекту "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко повідомив, що співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на Євробаченні-2017 у Києві, виступала в анексованому Криму.

Теги: Євробачення-2017 Євробачення LifeStyle Україна СБУ Новини Росії Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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