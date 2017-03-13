Співачкою від Росії на Євробачення зацікавилась СБУ

Служба безпеки України взялась за перевірку інформації про те, чи справді співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на Євробаченні-2017, виступала в анексованому Криму.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

За її словами відомство вивчить це питання та ухвалить відповідне виважене рішення щодо в’їзду росіянки Юлії Самойлової на територію України.

"Підкреслюю, наша позиція ґрунтуватиметься виключно на нормах українського законодавства та інтересах національної безпеки. Результати будуть повідомлені додатково", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, керівник проекту "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко повідомив, що співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на Євробаченні-2017 у Києві, виступала в анексованому Криму.