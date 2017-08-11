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Співачку Шинейд О'Коннор забрали в лікарню

11:55, сьогодні 286 Читать новость на русском
Шинейд О'Коннор в лікарні
Шинейд О'Коннор в лікарні / canale100.it

Відому ірландську співачку Шинейд О'Коннор госпіталізували після її відеозвернення про думки вчинити самогубство.

Про це пише видання The Daily Mail.

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50-річну зірку забрали під нагляд медиків після відеоролику, у якому Шинейд заплакана та у відчаї говорить про самогубство.

Через деякий час хтось на прохання співачки написав на її сторінці у Facebook, що з О'Коннор усе гаразд і вона оточена любов'ю та підтримкою.

Відеозвернення Шінед О'Коннор:

Теги: LifeStyle Музика
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