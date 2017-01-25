Співпраця під загрозою. В Польщі вимагають впустити в Україну нев’їздного мера Перемишля

Міністерство закордонних справ Польщі вимагає зняти заборону на в'їзд в Україну для мера Перемишля Роберта Хоми.

Про це заявив віце-міністр закордонних справ Польщі Ян Дзєдзічак під час засідання комісії Сейму з питань зв'язків із поляками за кордоном, інформує "Польське радіо".

За його словами, без цього в польському уряді не уявляють подальшої співпраці з Україною.

"Без пояснення цієї ситуації, без скасування цього рішення ми собі не уявляємо подальшого співробітництва", - наголосив Дзєдзічак.

Він додав, в разі якщо Україна не зніме заборону на в'їзд для Хоми, то представники польського МЗС не будуть присутні на польсько-українському форумі в Ряшеві, який стартує в п'ятницю.

В подальшому на Україну чекають ще серйозніші наслідки.

Нагадаємо, 17 січня не пропустили на територію України мера польського міста Перемишль. Йому на 5 років заборонено в’їзд в Україну. Пізніше в СБУ пояснили, що підстав для такої заборонибуло чимало, зокрема участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі.