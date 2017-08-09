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Співучасники путінських злочинів, – Клімкін розкритикував німецьких політиків

12:15, сьогодні 562 Читать новость на русском
Клімкін зреагував на заяви німецьких політиків про Крим та Росію
Клімкін зреагував на заяви німецьких політиків про Крим та Росію / Getty Images

Глава МЗС України Павло Клімкін різко розкритикував заяву голови німецької Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера про коригування курсу щодо Росії. Так, Клімкін назвав схожих політиків "співучасниками путінських злочинів".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Ми дуже стурбовані, що деякі політики щоразу намагаються проігнорувати або навіть виправдати очевидні порушення міжнародного права. Тим самим вони надихають агресора на подальші злочини і перетворюються на співучасників путінських злочинів", – заявив глава українського зовнішньополітичного відомства.

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Клімкін також наголосив на необхідності надалі боротися всіма політичними і дипломатичними способами за "звільнення Криму".

Нагадаємо, раніше глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що питання анексії Криму потрібно тимчасово "загерметизувати" і знайти прогрес в інших питання у відносинах з Росією.

А згодом кандидат у канцлери Німеччини від "лівих" Сара Вагенкнехт заявила про необхідність повернення до "політики розрядки" щодо Росії.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Україна – Росія Анексія Криму Павло Клімкін
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