Спіймали дружину терориста, яка чинила провокації в Дніпрі

Служба безпеки України викрила поплічницю терористів, яка організовувала провокації у Дніпрі.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Жінка за завданням терористичної організації "ДНР" влаштовувала у Дніпрі провокації під час масових акцій.

Гроші на протиправну діяльність вона отримувала у Донецьку від свого чоловіка – ватажка одного з бандформувань так званого "ДНР".

Також СБУ з'ясувала, що спільниця терористів є керівником осередку політичної партії оголошеного у розшук члена кримінальної "сім’ї" Януковича.

Відкрили кримінальне провадження.

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