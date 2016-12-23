Сподіваюсь, що незабаром у нас пройде нормалізація стосунків з Україною, – Путін

Президент Росії Володимир Путін впевнений, що російсько-українські стосунки налагодяться.
Таку заяву він зробив під час щорічної великої прес-конференції у Москві.
"Я дуже сподіваюсь, і впевнений, що рано чи пізно незабаром у нас пройде нормалізація стосунків з Україною. Це буде корисно і для розвитку російсько-українських,комерційних зв’язків на майбутнє", – сказав він.
Він додав, що нормалізація стосунків є затребуваним інфраструктурним елементом, який також відіб'ється і на економіці, а не лише на туристичних потоках.
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