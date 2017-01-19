Спогади "кіборгів", які останніми під шквальним вогнем бойовиків виходили з ДАП

Рівно два роки тому з 16 до 22 січня в Донецькому аеропорту точилися запеклі бої. Відтак, українські армійці змушені були відступити. Аеропорт тримали рівно 242 дні. За цей час загинули дві сотні бійців і майже півтисячі зазнали поранень.

"Кіборги" Володимир Коляда з позивним "Живчик" та Віталій Зварич з позивним "Рекс" – люди, які рідко з’являлися на публіці. Вони розвідники-снайпери славетного 90 батальйону, який одним з останніх залишав розбитий Донецький аеропорт. Їхнє завдання в ДАПі, в першу чергу, було прикрити побратимів.

Обидва бійці з теплом згадують загиблого командира з позивним "Адам". За їхніми словами, командира поважали всі хлопці. Коли поранили Володіного друга, "Адам" повернувся за ним, бо не міг вчинити інакше. Смерть побратимів забути неможливо. Ці спогади повертаються знову і знову.

Хлопці під час боїв були серйозно поранені, і зараз для них головне – відновити здоров’я. У 42-річного Віталія двоє синів. Він вчить їх бути справжніми патріотами, аби, за потреби, вони могли стати на захист країни. А 25-річний Володимир одружився після поранення.

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До війни обидва чоловіки працювали майстрами з ремонтів. І хоч зі здоров'ям не дуже, намагаються повернутися до улюбленої справи. Обидва "кіборги" підтримують і один одного, і інших побратимів. Намагаються позитивно дивитися на світ.