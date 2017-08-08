Спорт IQ. Армреслінг

Армреслінг – це спорт, у якому пробував свої сили кожен чоловік. Як один із найдревніших видів спорту, цей зберігає свою популярність навіть в сучасних умовах.

В армреслінгу як виду спорту небагата історія: визначати, хто сильніший, у чесному бою на столі намагалися чимало народів у різні віки. Однак зробити із цього окреме видовище здогадалися у США.

Рукоборство було надзвичайно популярним серед американських далекобійників минулого століття. Дужі чоловіки зупинялися, аби поїсти та випити у придорожніх барах. Саме там і проходили перші неофіційні баталії армреслерів.

Ідея зібрати всіх найсильніших бійців в одному барі прийшла в голову журналісту Білу Собренсу. Він у 1952 році організував перший турнір армреслерів у невеличкому каліфорнійському містечку. Після цього боротьба на руках поступово виділися у вид спорту.

Що допомомогло армреслінгу здобути популярність – дивіться у програмі.