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Спорт IQ. Біатлон

Спорт IQ 15:32, сьогодні 85 Читать новость на русском

Король зими. Головний холодний вид спорту. Біатлон. Він навіть за найнижчих температур змушує тисячі фанів по всьому світу збиратися на стадіонах. І українським біатлоністам є чим похизуватися.

Біатлон – найпопулярніший зимовий вид спорту. А українці у ньому далеко не лише трасу розбивають. Наші виграють змагання регулярно.

У синьо-жовтій скрабничці 35 медалей з чемпіонатів світу. П'ять разів українці потрапляли у призи на Олімпійських іграх. А лічити успіхи на етапах Кубка світу чи, тим паче, Європи – просто голова розколеться.

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Теги: Україна Спорт IQ українці Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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