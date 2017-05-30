Спорт IQ. Біатлон

Король зими. Головний холодний вид спорту. Біатлон. Він навіть за найнижчих температур змушує тисячі фанів по всьому світу збиратися на стадіонах. І українським біатлоністам є чим похизуватися.

Біатлон – найпопулярніший зимовий вид спорту. А українці у ньому далеко не лише трасу розбивають. Наші виграють змагання регулярно. У синьо-жовтій скрабничці 35 медалей з чемпіонатів світу. П'ять разів українці потрапляли у призи на Олімпійських іграх. А лічити успіхи на етапах Кубка світу чи, тим паче, Європи – просто голова розколеться. Читайте також: Спорт IQ. Фехтування Топ-7 найславетніших моментів в історії українського біатлону – дивіться у програмі.

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