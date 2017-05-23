Спорт IQ. Фехтування

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Історичні постаті, літературні герої та спортивні зірки. Усіх їх об'єднують гарячі серця та холодна зброя. Фехтування – один із наймедальніших для нас олімпійських видів спорту. Ба більше, фехтування подарувало українському фольклору нову народну прикмету.
Фехтування – надзвичайно естетичний вид спорту. Особливо коли на доріжки виходять українські мушкетерки. Ось уже три Олімпіади поспіль наші фехтувальниці тішать фанів медалями.
У 2008 році після блискучої перемоги на Олімпіаді в Пекіні наші шаблістки повернулися справжніми зірками. І це при тому, що спочатку жовто-блакитні відставали на вісім уколів від господарів змагань. Та українські фехтувальниці продемонстрували незламний характер і наздогнали команду Китаю.
Більше про здобутки українських фехтувальниць – дивіться у програмі.
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