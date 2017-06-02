Спорт IQ. Хокей
Спорт IQ 19:15, сьогодні 7 Читать новость на русском
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Засновниками хокею себе називають канадці. Проте утворилась ця гра задовго до того, як на американський материк ступила нога першого конкістадора – іспанського завойовника.
Історія хокею почалася ще в дохристиянські роки. Гра підкорила континенти, кліматичні умови, всі вікові групи і навіть різні статі. Для одних хокей – релігія, для інших – бізнес і мільярдні прибутки. Ця гра не терпить боягузів та вимагає солідної фізичної підготовки.
Наразі у хокей професійно грають майже у 80 країнах світу та понад 2 мільйони людей. Матч головної хокейної ліги НХЛ може зібрати на трибунах до 100 тисяч вболівальників.
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Про українців, які прославились у хокеї – дивіться у програмі.
Джерело: 24 Канал
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