Спорт IQ. Хокей

Засновниками хокею себе називають канадці. Проте утворилась ця гра задовго до того, як на американський материк ступила нога першого конкістадора – іспанського завойовника.

Історія хокею почалася ще в дохристиянські роки. Гра підкорила континенти, кліматичні умови, всі вікові групи і навіть різні статі. Для одних хокей – релігія, для інших – бізнес і мільярдні прибутки. Ця гра не терпить боягузів та вимагає солідної фізичної підготовки.

Наразі у хокей професійно грають майже у 80 країнах світу та понад 2 мільйони людей. Матч головної хокейної ліги НХЛ може зібрати на трибунах до 100 тисяч вболівальників.

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Про українців, які прославились у хокеї – дивіться у програмі.