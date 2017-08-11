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Спорт IQ. ММА бійня за правилами

Спорт IQ 18:31, сьогодні 137 Читать новость на русском

Змішані бойові мистецтва на перший погляд нагадують не спорт, а легалізоване "місиво", де суперник може до напівсмерті покалічити свого суперника.

Насолоджуватися цим видовищем здатна, напевно, доволі кровожерлива людина. Але чи справді це саме так? Перше, що впадає в око – це клітка, в якій зачиняють бійців.

Але зроблено це з практичною метою. Якщо навіть під час боксерських поєдинків бійці іноді можуть сповзти до публіки, то в ММА це відбувалося б безперестанно.

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Але тут справді є свої правила. Які саме і чим ММА так приваблює своїх фанатів – дивіться у програмі.

Теги: Спорт IQ
Джерело: 24 Канал
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