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Спорт IQ. Теніс

Спорт IQ 20:48, сьогодні 35 Читать новость на русском

Ейс, тай-брейк, брейк-пойнт... Щоб зрозуміти теніс, не обов’язково вивчати напам’ять ці слова. Про теніс можна говорити і більш зрозумілими термінами.

Елітний вид спорту, в якому найшлося і місця для українців. Перший з яких зупинився за крок до тріумфу на одному з найпрестижніших турнірів – французькому Roland-Garros. Українець Андрій Медведєв мав шанс стати першим українцем, який виграв Grand Slam. Однак дратматичний фінал, який складався на його користь, приніс перемогу Андре Агассі.

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Однак на цьому успіхи українців не закінчуються. Та й у світі є ще чимало тих, хто привносить у цей спорт чимало несподіванок.

Про те, що у сумці Роджера Федерера, як виглядали "війни титанів" і хто найбільші скандалісти кортів – дивіться у відео.

Теги: Спорт IQ Теніс
Джерело: 24 Канал
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