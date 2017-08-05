Спорт IQ. Водне поло

Майже регбі, але у воді. Водне поло — командна спортивна гра в, в процесі якої спортсмени двох команд прагнуть закинути м'яч у ворота суперника і не пропустити у свої.

Наполегливість любителів водного поло, зростання популярності цієї гри в Великобританії, а також рекомендації створеної комісії з вивчення цієї гри привели до того, що в 1885 році Асоціація любителів плавання Англії офіційно визнала водне поло самостійним видом спорту і затвердила правила змагань. Цей рік і вважають датою народження нової спортивної гри – водне поло.

В Україні цей спорт не надто популярний. У спортивному змаганні між двома командами перемога вирішується не тільки тим, наскільки гравців тієї чи іншої команди оволоділи технічними прийомами гри, але й тим, які узгоджені їх дії.

В чому особливість водного поло – дивіться у програмі.