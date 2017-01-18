Способи використати новорічну ялинку після свят: корисні поради

Куди подіти деревце, коли воно уже виконало свою святкову функцію – дивіться у сюжеті.

Після новорічних та різдвяних свят одне із завжди актуальних питань: "Що тепер робити з ялинкою?". Якщо у вас святкове деревце було штучним, то ніяких проблем немає. А от що робити тим, хто таки мав справжнє новорічне дерево? Просто викидати на смітник – це найпростіший і не найкращий варіант. Повторно використати ялинку можна кількома способами.

1. Ялинки можуть використовуватися як паливо для котельні, що працює на деревних відходах.

2. Повторно використати ялинку можна і на дачі чи у власному будинку. Взимку ялиновими гілками можна топити піч. З розпиляних же стовбурів власноруч можна зробити бордюр для клумби чи декоративні елементи для двору.

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3. Корисною ялинка може бути і для здоров'я. Позбутися від болю в суглобах допомагає матрац, набитий ялиновими голками. Його можна виготовити самостійно, зібравши голки з новорічного деревця. Щоб матрац не коловся, зверху необхідно покласти вовняну ковдру.

4. При бронхіті допомагають хвойні інгаляції. Треба взяти 200 грамів ялинових голок, покласти їх у каструлю і залити окропом. Потім потрібно накритися рушником і вдихати пару, що йде від хвої.

5. На городі і в саду теж ялинці знайдеться застосування. Стовбур деревця необхідно подрібнити до стану трісок і присипати ними землю біля дерев і квітів. Це захистить їх від бур'янів і запобігатиме ерозії ґрунту.

6. Також ялинку можна використати для годівлі тварин. Зібравши з друзями ваші святкові деревця з рештою опалих голок, ви можете відвезти їх до зоопарку чи на ферму. Хвойні підійдуть для підгодівлі копитних та деяких птахів. Також хвойними гілками можна застелити тваринам стійла.

А ось кілька прикладів, як утилізують живі ялини за кордоном. У Швеції хвойні дерева після свят спалюють в котельних і виробляють теплову енергію, яка йде на опалення будинків 10% населення країни. У Норвегії та Данії ялинки відправляють на меблеві фабрики і виготовляють з них самі меблі.

В Австрії з ялин і сосен виробляють паливні брикети, а у Німеччині зі стовбурів ялин виготовляють дерев'яні кухонні ножі.

В США ялинки здають у центри переробки деревини, щоб зробити папір чи наповнювач для котячого туалету. Також дерева використовують при виробництві ліків проти грипу.

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