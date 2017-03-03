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Справа Насірова – початок стихійного самоочищення влади, – експерт

12:25, сьогодні 1266 Читать новость на русском
Антикорупційне бюро підозрює главу фіскалів в отриманні великого хабара
Антикорупційне бюро підозрює главу фіскалів в отриманні великого хабара / 24 канал

Кримінальна справа щодо голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють у корупції, і спроба його арешту матиме великі наслідки для правлячої верхівки України. Такого кроку від української влади не очікували.

Таку думку сайту "24" висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

За його словами, Насіров, як глава фіскальної служби, сидів на головних фінансових потоках країни, і раптом опинився підозрюваним у розкраданні двох мільярдів гривень.

Однак, за словами політичного експерта, це не війна з корупцією, а приклад абсолютно несподіваного початку процесу стихійного самоочищення влади. Справа не в справедливості і боротьбі з корупцією, говорить Небоженко, просто ринок корупційних послуг різко звузився. На всіх не вистачає, всі крадуть і беруть, як раніше. У цьому конфлікт.

Причин відкриття такої справи, вважає експерт, кілька: тиск Заходу, який вимагає від НАБУ виконання своєї роботи. Це може бути використання Петром Порошенком такої потужної зброї, як НАБУ, це і конфлікт президента України з екс-депутатом Олександром Онищенком, по справі якого Насірову вручили підозру. Адже виявляється, що Насірова взяли не за інші хабарі, а саме за Онищенка.

Трійка – Порошенко – Насіров – Онищенко випадково запустили процес, результат якого ніхто не знає. Все почалося з Онищенка. Що буде далі, сказати важко. Триватимуть арешти або цей некерований процес боротьби з корупцією буде різко зупинений. Але минулої ночі явно не спали дві людини: лондонський утікач Онищенко та Петро Порошенко. Один ковтав пігулки, а другий пив віскі, – зауважує експерт.

При цьому, як зазначає Віктор Небоженко, для українського суспільства арешт міністра-злодія або рядового народного депутата-мультимільйонера – вже не цікаво. Хіба що їх будуть заарештовувати цілими фракціями.

"Чи матиме це наслідки для роботи парламенту або фіскальної служби? Ні. Всі будуть працювати, як і раніше. Схеми – це дуже важливо. Депутати можуть припинити роботу в разі масового арешту або від'їзду за кордон. Тоді технічна більшість у парламенті розвалиться", – говорить експерт.

Водночас, підкреслює Небоженко, наступним буде хтось вищий за посадою, і це може бути, хто завгодно.

Глава СБУ Василь Грицак, головний військовий прокурор Анатолій Матіос, Юрій Луценко, Арсен Аваков – хто завгодно. Насіров – ключовий гравець у сьогоднішній злиденній економічній системі, а процес некерований, – наголошує Віктор Небоженко.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово зліг Насіров. Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.

Теги: Україна Політика Затримання Насірова Олександр Онищенко НАБУ
Джерело: 24 канал
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