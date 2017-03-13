Справа Насірова. Апеляційний суд виніс вердикт

Завершилось судове засідання Апеляційного суду Києва у справі відстороненого главу Фіскальної служби Романа Насірова.

Апеляційний уд залишив без змін рішення Солом’янського суду про арешт Насірова та заставу у 100 мільйонів гривень.

Суд відхилив апеляцію прокуратури про збільшення суми застави.

Нагадаємо, перше судове засідання у справі Романа Насірова завершилось вночі 7 березня. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.



Насірова підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.