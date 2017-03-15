Справа Насірова: Порошенко щасливий, що не знає суті

Президент України Петро Порошенко запевнив, що не може коментувати кримінальне провадження відстороненого голови ДФС Романа Насірова.

Про це він розповів в інтерв’ю українським телеканалам.

"Я щасливий від того, що я не знаю і не можу коментувати суть справи. Я мрію про те, щоб в Україні кожен президент не мав можливості і бажання бути поінформованим про хід розслідування", – заявив Порошенко.

Глава держави також додав, що з огляду на незалежність антикорупційних органів, він не знає про те, якою буде доля Насірова, і не може коментувати його справу.

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Нагадаємо, Насірова підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.



Відстороненого головного фіскала арештували на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.