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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Справа Насірова вибухонебезпечна, – політолог

18:09, сьогодні 1109 Читать новость на русском
Насіров досить має і доброзичливців, і ворогів
Насіров досить має і доброзичливців, і ворогів / 24 канал

Одна зі специфічних тенденцій справи голови ДФС Романа Насірова – її потенційна вибухонебезпечність.

Про це сайту "24" повідомив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Він зазначив, що посада Насірова формально дорівнює міністру, але реально на рівні віце-прем'єра. ДФС – це потужна політико-економічна структура, а всередині влади теж є конфлікти. І в самого Насірова є свої недоброзичливці і вороги.

Як зауважив Фесенко, відкриття справи проти Насірова могло бути пов’язано з тим, що він, можливо, виходив за рамки певних правил, субординації. І це стало однією з причин того, що "дали відмашку" на проведення розслідування. Але, на думку політолога, при розслідувані цієї справи ризики можуть бути не тільки для представників влади.

Ось ситуація з "Укрнафтою". Там відстрочок по платежах було по набагато більших сумах, ніж з фірмами Онищенка – близько 11 мільярдів гривень. Але це пов'язано з олігархом Ігорем Коломойським, у якого є друзі в різних політичних силах, – зауважує Фесенко.

Політолог звертає увагу на те, що низка політичних сил, які повинні були б підтримувати боротьбу з корупцією, не виявляють особливої активності. Зокрема, "Опоблок" і ВО "Батьківщина". Це свідчить про те, що насправді через Насірова вирішували питання представники різних бізнес-політичних груп. З Онищенком була пов'язана "Батьківщина", тому вони й не виявляють особливого завзяття. А раптом він про них згадає? Тому, зазначає експерт, боротьба буде йти по двох політичних лініях.

"Перша – друзі та покровителі Насірова, які намагатимуться нейтралізувати політичні ризики. Думаю, йому будуть пояснювати на пальцях, що він повинен мовчати, і в цьому запорука його порятунку. Друга лінія прямо протилежна. Це низка опозиційних сил, умовно кажучи від Андрія Журжія з "Самопомочі" і до молодих демократів і єврооптимістів – Лещенка, Найєма. Ця частина опозиції буде використовувати цю справу як детонатор, щоб підірвати нинішній політичний режим і відкрити шлях до політичних змін", – підкреслює Володимир Фесенко.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Його підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Більш детально про розгляд справи Романа Насірова читайте в матеріалі: Судний день Насірова: чого варто очікувати від української Феміди?

Теги: Апеляційний суд Києва Україна Політика Затримання Насірова Роман Насіров
Джерело: 24 канал
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