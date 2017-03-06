Справа Насірова: журналісти дізналися цікавий факт про адвокатів підсудного

У команді захисту відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова є щонайменше двоє представників юридичної компанії FCLEX.

Зокрема, 3-5 березня журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" зафіксували партнера та керівника компанії Олега Маліневського серед захисників чиновника.

У п’ятницю, 3 березня, разом з іншими адвокатами він прибув до лікарні "Феофанія", де після обшуків НАБУ перебував Насіров. Того дня Маліневський представився журналістам адвокатом голови ДФС. У наступні дні чоловік публічно не з’являвся в групі адвокатів Насірова.

Зазначається, що компанія FCLEX брала участь у господарських спорах в інтересах бізнес-структур, пов’язаних на той момент з українським бізнесменом та екс-нардепом Олександром Грановським.

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