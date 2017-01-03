Справа Пашинського: у прокуратурі повідомили нові деталі

Прокуратура Київської області проводить розслідування у справі народного депутата Сергія Пашинського, який в переддень Нового року прострелив чоловікові ногу.

Як повідомив прокурор Київської області Дмитро Чібісов, загалом у інциденті приймали участь чотири особи – Сергій Пашинський та його дружина, а також водій автомобіля Volkswagen і його пасажир. Саме останній і був поранений народним депутатом, передає Інтерфакс-Україна..

За словами прокурора, інцидент стався в зв'язку з тим, що Volkswagen стояв на неосвітленій дорозі, і Mercedes Пашинського був змушений об'їжджати його. Через те, що на автомобілі Volkswagen не була ввімкнута "аварійка", виникла суперечка.

В ході зауважень виникла словесна перепалка, після якої виникла ситуація, в ході якої народний депутат використав вогнепальну зброю Glock 19 з 9-мм патронами. Внаслідок цього інциденту чоловік, який не є водієм транспортного засобу, а допомагав водієві Volkswagen, був госпіталізований, і зараз знаходиться в лікарні,

– розповів прокурор області.

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Поки що прокуратура розслідує справу за статтею "Хуліганство". Це попередня кваліфікація.

"Зараз ми встановлюємо всі обставини. За результатами конкретного, чіткого визначення дій всіх осіб, причетних до інциденту, ми зможемо точно сказати про те, ознаки якого злочину мають місце", – сказав прокурор.

Окрім того, в самого Сергія Пашинського вилучили зброю, з якої він стріляв. За даними прокуратури, у нардепа є на неї дозвіл. Однак в даний час направлені запити для підтвердження дозволу на зброю.

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Що стосується розслідування кримінального провадження, то, за словами Дмитра Чібісова, в даний час проводяться всі необхідні слідчі дії: призначено ряд експертиз, зокрема, судово-медична, криміналістична, трасологічна, балістична експертизи. Також проводяться слідчі дії, зокрема, допити.

Нагадаємо, увечері 31 грудня в одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим. Той напав на депутата, і захищаючись, Пашинський вистрілив йому в ногу.



Згодом Пашинський розповів свою версію сутички. Натомість чоловік, якому нардеп прострелив ногу, заявив, що той направив на нього пістолет без попередження.