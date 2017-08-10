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Справа Полякова та Розенблата: Ситник прокоментував роботу "агента Катерини"

17:34, сьогодні 2
"Агент Катерина" впоралася на відмінно, – Ситник / Соцмережі

Очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник є задоволеним тим, як «секретний агент Катерина» впоралася із завдання щодо збору доказів на нардепів Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Про це він розповів під час прес-конференції.

"Все добре з цим працівником. Людина, на мою думку, впоралася на відмінно з цією роботою. Задоволений тим, як вона його виконала", – зауважив голова НАБУ.

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Щоправда, Ситник інформацію про наступні її завдання повідомляти не став, оскільки вона є конфіденційною.

Нагадаємо, агент НАБУ на прізвисько "Катерина" брала участь у спецоперації антикорупційних правоохоронних органів щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова. Нардепи є є фігурантами так званої "Бурштинової справи". НАБУ стверджує, що під виглядом рекультивації земель на Житомирщині планувався фактичний видобуток бурштину та подальша його реалізація через офшори, засновником яких є сестра Розенблата.

У зв’язку з цим 10 липня народного депутата виключили зі складу фракції "Блок Петра Порошенка" на час розслідування, а 11-го числа депутати Верховної Ради більшістю голосів підтримали подання генпрокурора про зняття недоторканності з Борислава Розенблата та його колеги з "Народного фронту" Максима Полякова.

Теги: Борислав Розенблат бурштин Максим Поляков Розслідування Артем Ситник НАБУ Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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