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Справа Шеремета: Луценко заявив про помилку слідства

14:16, сьогодні 319 Читать новость на русском
Луценко розповів про помилку у розслідуванні вбивства Павла Шеремета
Луценко розповів про помилку у розслідуванні вбивства Павла Шеремета / Getty Images

Слідство допустило помилку у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Правоохоронці не вилучили один із найважливіших відеозаписів.

Про це під час своєї доповіді у Верховній Раді заявив генпрокурор України Юрій Луценко.

"Щодо вбивства пана Шеретмета слідство веде Національна поліція. Ми також туди виділили кращих прокурорів", – зазначив глава ГПУ.

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Змушений визнати, що в цьому слідстві була допущена помилка. Конкретна помилка в тому, що вилучивши 201 камеру відеоспостереження, ще одна – і, як виявилося, найважливіша камера – була вилучена, і це весь цей час не давало дуже важливої інформації слідству,
– сказав Луценко.

Він додав, що "завдяки журналістам ці відеозйомки стали відомі, шкода, що на цілий світ, а не тільки для слідства"

"Але, тим не менше, ці плівки є дуже важливими для слідства", – додав генпрокурор.

Він також зазначив, що керівництво Нацполіції визнало цю помилку, і "зараз намагається надолужити втрачений час".

До слова, СБУ спростувало заяву заступника глави МВС Вадима Трояна про дії спецслужби під час розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Зазначимо, що Троян заявляв, що СБУ вилучила відео з місця вбивства, а потім повертала сервери із записами власникам, де вже не було жодного відео.

Теги: Україна Політика Юрій Луценко Розслідування Павло Шеремет Загибель Павла Шеремета
Джерело: 24 Канал
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