Справа Януковича: суд звернеться до Вищої ради правосуддя через висловлювання високопосадовців

Оболонський райсуд Києва через висловлювання високопосадовців звернеться до Вищої ради правосуддя.

Оболонський райсуд Києва вирішив відправити на розгляд Вищої ради правосуддя висловлювання генпрокурора Юрія Луценка, голови МВС Арсена Авакова та інших високопосадовців у бік суддів.

Про це заявив головуючий суддя Оболонського суду Владислав Дев'ятко під час підготовчого засідання у Вищий спецсуд відмовився змінювати підсудність справи Януковича про держзраду , погодившись із клопотанням його захисту, який переконував у тиску з боку керівників правоохоронних органів.

"Суд погоджується, що такі висловлювання є недопустимими. Ці матеріали суд скерує до Вищої ради правосуддя", – наголосив він.

За словами адвоката Януковича Віталія Сердюка, протягом останнього тижня велась "масована атака на судову гілку влади з боку представників правоохоронних відомств".

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