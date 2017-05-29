Справа Януковича: суд звернеться до Вищої ради правосуддя через висловлювання високопосадовців

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Оболонський райсуд Києва через висловлювання високопосадовців звернеться до Вищої ради правосуддя.
Оболонський райсуд Києва вирішив відправити на розгляд Вищої ради правосуддя висловлювання генпрокурора Юрія Луценка, голови МВС Арсена Авакова та інших високопосадовців у бік суддів.
Про це заявив головуючий суддя Оболонського суду Владислав Дев'ятко під час підготовчого засідання у Вищий спецсуд відмовився змінювати підсудність справи Януковича про держзраду , погодившись із клопотанням його захисту, який переконував у тиску з боку керівників правоохоронних органів.
"Суд погоджується, що такі висловлювання є недопустимими. Ці матеріали суд скерує до Вищої ради правосуддя", – наголосив він.
За словами адвоката Януковича Віталія Сердюка, протягом останнього тижня велась "масована атака на судову гілку влади з боку представників правоохоронних відомств".
Читайте також: Справа Януковича: захист президента-втікача хоче бачити Луценка в суді
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter