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Справа Януковича уже в суді: Луценко розповів деталі

15:58, сьогодні 145 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко / twitter.com/HromadskeUA

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що звинувачення у держзраді проти президента-втікача Віктора Януковича уже передані до суду.

Про це він повідомив під час брифінгу у Києві 14 березня.

Сьогодні, як ми й обіцяли, представники ГПУ, а саме військової прокуратури України передали справу Януковича до суду. Ця подія, як на мене, є безпрецедентною не тільки тому, що це перший процес над президентом Української Держави. Я вважаю цю подію надзвичайно важливою, бо це вперше суд України розгляне звинувачення у держзраді проти лідера, якого обрала нація і суд винесе свій вердикт,
– наголосив Юрій Луценко.

За його словами, справу про зраду Януковича розглядають практично "по гарячих слідах".

Генпрокурор також пояснив, у чому, на його думку, полягає символічність цієї справи.

"Символічно, що на процесі це обвинувачення представлятиме військовий прокурор Руслан Кравченко. Сьогодні йому виповнюється 27 років – це майже одноліток Української Держави і для мене надзвичайно важливо, що саме він захищатиме честь і гідність української нації і Української Держави у суді проти того, кого ми обвинувачуємо у державній зраді – Януковича Віктора Федоровича", – сказав Луценко.

Читайте також: Україна відмовилася від допиту Януковича в Росії

Теги: Україна Політика Віктор Янукович Юрій Луценко ГПУ
Джерело: 24 Канал
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