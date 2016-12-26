Справу кримських дезертирів прокуратура передала до суду

Військова прокуратура Миколаївського гарнізону Південного регіону України завершила досудове розслідування та направила до суду обвинувальні акти щодо колишніх військовослужбовців ЗСУ Олександра Баранова та Максима Одинцова, які зрадили та перейшли на бік окупаційної влади Криму.

Про це повідомляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що затриманим вручено письмові повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 408 (дезертирство) КК України, ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

У військовій прокуратурі також нагадали, за що саме затримали дезертирів.

Колишні молодший сержант та прапорщик, проходячи службу в одній з військових частин, дислокованих на території Автономної республіки Крим, під час окупації півострова не виконали наказу про прибуття до нового місця служби та залишились на окупованій території, тим самим вчинивши дезертирство, у зв’язку з чим були оголошені у розшук. У подальшому вони уклали контракти про проходження військової служби в ЗС РФ. У подальшому вони уклали контракти про проходження військової служби в ЗС РФ,

– розповіли у відомстві.

Також прес-служба додала, що 20 листопада співробітники Служби безпеки України, виконуючи доручення військової прокуратури затримали зрадників на території України.

Тепер їх подальшу долю вирішуватиме суд,

– наголошується у повідомленні.

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Нагадаємо, 21 листопада з'явилась інформація про затримання на адмінкордоні з окупованим Кримом двох військовослужбовців-дезертирівЗСУ. 22 листопада суд заарештував затриманих.